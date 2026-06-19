Dve devojčice izgubile su život u petak oko podneva na plaži Tale, kod grada Lješ u Albaniji. J. D. (9) i A. A. (11) ušle su u more da se kupaju, ali kada su oko podneva krenuli talasi, nisu uspele da se vrate na obalu.

Nakon višeminutne potrage članova porodice, ali i drugih kupača, njihova tela su pronađena na obali, nedaleko od mesta gde su ušle da se kupaju.

Kako se saznaje, nastradale devojčice su iz Fuše Kruje. Došle su da provedu nekoliko sati na plaži zajedno sa porodicama, ali se odmor pretvorio u tragediju.

Mesto na kojem su se devojčice nalazile je plaža kojom opština ne upravlja, nema suncobrane, ležaljke niti signalizaciju. Jedan osmatrački toranj je napušten i ostao je kao relikt iz prethodnih godina.

Povodom tragičnog događaja reagovao je gradonačelnik Lješa Pjerin Ndreu, koji je izrazio zabrinutost zbog nedostatka brige i opreza na plažama kojima ne upravljaju ni privatni subjekti niti opština.

- Na takvim mestima roditeljska briga prema deci, kao i pažnja članova porodice i društva prema osobama koje ne znaju da plivaju, mora u svakom trenutku biti maksimalna - naglasio je Ndreu.

Alo/Telegraf

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