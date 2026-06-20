Uz navode da je vrhovni komandant NATO-a a za Evropu američki general Aleksus Grinkevič nedavno rekao da su u toku planovi za smanjenje obima misije Kfora, a da je generalni sekretar Mark Rute u sredu pojasnio da će broj vojnika na KiM biti smanjen sa sadašnjih 4.700 na nivo koji je postojao pre 2023. godine, na oko 3.000-3.500 pripadnika, "Večernji list" piše da je Hrvatska spremna da poveća broj svojih vojnika.

Podseća se da je američki ministar odbrane Pit Hegset ponovio kolegama iz NATO-a da se smanjuje prisustvo SAD u Evropi i da se od evropskih saveznika očekuje da se "angažuju i urade svoj deo posla", a da će SAD "pažljivo pratiti saveznike".

Hegset je naglasio da će neki saveznici "pasti" na ovom novom američkom testu, dok će neki "proći sa odličnim uspehom", a u govoru je pomenuo da su neki evropski saveznici okrenuli leđa Americi dok je vodila rat protiv Irana, dok su drugi "shvatili poruku i potrudili se", što SAD veoma cene, podseća "Kosovo onlajn".

"Ono što su Amerikanci izgovorili podržavamo. Hrvatska prati tu dinamiku. Kritike koje su bile upućene nisu bile upućene prema Hrvatskoj ni u jednom smislu. Neće Amerikanci u potpunosti napustiti Evropu, deo snaga će ostati. Ali, taj deo koji će otići, mi treba da popunimo svojim snagama, pripadnicima naših Oružanih snaga. Zavisi kako gde, u kojoj misiji. Naravno, nas tu najviše interesuje Kfor, naša misija u NATO mirovnoj misiji na 'Kosovu'. Amerika prebacuje svoju pažnju dalje, što je njihovo legitimno pravo, ali ne na način da potpuno odlazi i da napušta evropsko tlo, nego se smanjuje njihova prisutnost. U kom broju, opsegu, to još ne znamo", rekao je Anušić za HRT.

Hrvatska trenutno ima 152 vojnika u Kforu, a prema odluci parlamenta za 2026. godinu, broj hrvatskih pripadnika misije može biti do 200, tako da je povećanje zakonski i operativno moguće već ove godine, ako se tako odluči.

Nakon toga, za 2027. će se pripremiti nova odluka parlamenta, ali i nezvanični izvori iz Ministarstva odbrane Hrvatske potvrđuju da je, u kontekstu većeg preuzimanja tereta evropskih saveznika kojim bi se nadomestila američka odsutnost, Hrvatska "svakako koncentrisana na Kfor".