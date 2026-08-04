Protiv A. P. (25) iz Niša po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu podneta je krivična prijava zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja jer je 19. jula na ulazu u Gadžin Han izazvala udes u kojem je smrtno stradala njena četrdesetčetvorogodišnja majka.

Žena je poginula na licu mesta jer se nalazila na mestu suvozača u delu vozila koje je pretrpelo najjači kontakt sa kamionom. Tom prilikom lakše je povređeno i sedmogodišnje dete koje je bilo putnik u automobilu kao i vozač kamiona.

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