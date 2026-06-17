Dvanaestogodišnji dečak D. S. iz sela Pružatovac teško je povređen sinoć u Mladenovcu kada se na njega srušila metalna konstrukcija autobuskog stajališta.

Ekipa "Telegraf.rs" nalazi se u mestu gde se dogodila tragedija, a razgovarali smo i sa porodicom mališana.

Do teške nesreće došlo je oko 23.30 časova, nakon čega je povređeni maloletnik hitno zbrinut u dečju kliniku u Beogradu.

Majka povređenog D. S. potvrdila je za naš portal da je dečak trenutno stabilno, ali da ima ozbiljne povrede.

„Stabilno je i van životne opasnosti, slomljena mu je ključna kost i sav je razbijen. Tražili su snimak iz prodavnice, pa ćemo da vidimo šta se tačno dogodilo“, ispričala je majka dečaka za Telegraf.rs.

„Biće valjda dobro... Ja sam samo baka... On je na intenzivnoj nezi, sada se čeka konzilijum lekara“, kratko nam je rekla i baka dečaka.

Ekipa portala Telegraf.rs nalazi se na licu mesta u Mladenovcu, gde su zabeleženi jezivi prizori. Na fotografijama se jasno vidi takozvana "pečurka" autobuskog stajališta koja je potpuno izvaljena iz zemlje i oborena na trotoar.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, do nezgode je došlo kada se dvanaestogodišnji D. S. okačio o gornji deo metalne strukture. Konstrukcija je pod njegovom težinom popustila, bukvalno se iščupala iz ležišta i pala direktno na dete.

Na mestu nesreće sinoć se okupio veliki broj uznemirenih građana.

„Sve se desilo u sekundi. Dečak se uhvatio za konstrukciju, verovatno u igri, i u sledećem trenutku se sve srušilo zajedno sa njim. Prizor je bio strašan“, ispričali su očevici.

Na licu mesta policija obavlja detaljan uviđaj. Ključni deo istrage biće snimci sa sigurnosnih kamera sa obližnje prodavnice, koje su nadležni organi već zatražili.

Video-zapis bi trebalo da u potpunosti rasvetli sve okolnosti ove nesreće i pokaže da li je sama konstrukcija stajališta bila adekvatno obezbeđena, betonirana i montirana po propisima.

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