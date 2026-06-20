Jasmina Dominić, imala je samo 23 godine kada je misteriozno nestala i gotovo 19 godina niko ništa nije znao o njoj.

Upisala je Fakultet političkih nauka u Zagrebu, a zatim je sve manje i manje obilazila mesto Palovec odakle je, kao i svoju sestru Smiljanu sa kojom je živela još od rođenja.

Nestala je u leto 2000. godine, a njen misteriozni nestanak prijavljen je tek 2005., što celom slučaju daje dodatnu notu misterioznosti.

Majka, otac, rođaci, komšije...niko nije znao šta se dogodilo sa Jasminom, a jedino njena starija sestra Smiljana tvrdila je da se čuje redovno sa Jasminom i da je ona srećna u inostranstvu gde živi i radi.

Mnogi su joj verovali. Tako je bilo sve do februara 2019., kada je Jasmina pronađena, ali mrtva i to u zamrzivaču svoje rođene sestre Smiljane.

Kako je nestala Jasmina? Zašto je njen nestanak prijavljen tek pet godina kasnije? Na koji način i zašto ju je usmrtila sestra Smiljana i na koliko godina je osuđena za ovaj zločin, otkrivamo u najnovijoj epizodi podkasta “Dosije 192”.

Voditelji: Nemanja Gavrilov i Milan Đuričić

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