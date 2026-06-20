Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je potencijalne kandidate blokaderske opozicije za predstojeće izbore, navodeći da među njima postoje različite ambicije, ali da, kako kaže, služe istoj politici.

- Bila je velika borba između Vladana Đokića i Mila Lompara. Obojica služe istoj svrsi, ali se predstavljaju kao da su mnogo različiti, pa pokrivaju različite stvari. Jedan bi da vodi listu, drugi da bude predsednički kandidat. Pošto su, pretpostavljam, odustali od Bodiroge zbog očiglednih stvari, sada razmišljaju o Kusturici. To je odlična demokratija. Biće nestranačka ličnost, demokratija cveta - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će građani na izborima dati konačan sud.

- Na izborima ćemo da vidimo ko će kako da prođe. Izbori će biti u oktobru ili novembru. Govoriću o svemu 28. juna. Hoću da ljudi čuju nešto i od mene i da sami mogu da se izjasne - rekao je Vučić.

On je dodao da će na skupu biti postavljene i glasačke kutije.

- Imaće glasačke kutije, ali ne da se izjašnjavaju o partijama, već o problemima i važnim pitanjima za budućnost zemlje - rekao je predsednik.

Vučić je najavio i otvaranje nove saobraćajnice.

- Pre Vidovdana stiže i autoput, a do kraja jula ta deonica biće besplatna za građane - poručio je predsednik Srbije.