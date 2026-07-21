Debeo sloj leda u zamrzivaču može da bude veliki problem – zauzima dragoceni prostor, otežava rad uređaja i povećava potrošnju električne energije. Iako mnogi pokušavaju da ga uklone nožem ili drugim oštrim predmetima, stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najrizičnijih metoda jer može dovesti do ozbiljnog oštećenja zamrzivača.

Srećom, postoji jednostavan način da se led omekša i lakše ukloni, a potrebni su vam sastojci koje većina domaćinstava već ima u kuhinji.

Zašto se u zamrzivaču stvara veliki sloj leda?

Naslage leda nastaju zbog vlage koja ulazi u zamrzivač prilikom svakog otvaranja vrata. Problem mogu dodatno da pogoršaju unošenje tople hrane, često otvaranje uređaja, dotrajale gume na vratima ili pretrpane police koje sprečavaju normalnu cirkulaciju hladnog vazduha.

Osim što smanjuje prostor za odlaganje namirnica, višak leda tera zamrzivač da radi intenzivnije. Zbog toga uređaj može trošiti više struje, a stručnjaci preporučuju odmrzavanje kada sloj leda dostigne oko pola centimetra debljine.

Domaći sprej koji pomaže da led brže popusti

Pre nego što krenete sa odmrzavanjem, isključite zamrzivač iz električne mreže i izvadite sve namirnice. Ispod uređaja postavite peškire ili krpe kako biste upili vodu koja nastaje tokom topljenja.

Za jednostavnu mešavinu potrebno vam je:

pola šolje alkoholnog sirćeta

pola šolje tople vode

dve kašike kuhinjske soli

Sve sastojke sipajte u bočicu sa raspršivačem i dobro promućkajte. Zatim poprskajte zaleđene površine i ostavite nekoliko minuta da deluje.

Topla voda ubrzava otapanje, so pomaže da se struktura leda lakše razbije, dok sirće doprinosi tome da se naslage jednostavnije odvoje od zidova zamrzivača.

Kada led počne da se odvaja, uklonite ga plastičnom lopaticom ili rukama. Nikako nemojte koristiti nož, viljušku, šrafciger ili druge metalne predmete.

Kako očistiti zamrzivač nakon odmrzavanja?

Kada uklonite sav led, unutrašnjost zamrzivača prebrišite rastvorom vode i sode bikarbone. Ova kombinacija pomaže u uklanjanju neprijatnih mirisa i ostataka nečistoće, a bezbedna je za površine koje dolaze u dodir sa hranom.

Nakon čišćenja, unutrašnjost dobro osušite mekom krpom. Zaostala vlaga može brzo dovesti do stvaranja novih naslaga čim ponovo uključite uređaj.

Greške koje mogu napraviti veliku štetu

Najopasnija navika prilikom odmrzavanja jeste pokušaj da se led nasilno skine oštrim predmetima. Jedan pogrešan pokret može probušiti unutrašnji deo zamrzivača ili oštetiti rashladni sistem, što može dovesti do skupog kvara.

Da biste sprečili brzo ponovno stvaranje leda, izbegavajte stavljanje tople hrane u zamrzivač, proveravajte da li vrata dobro naležu i ne ostavljajte ih dugo otvorena.

Pravilnim održavanjem zamrzivač će raditi efikasnije, trošiti manje energije i ređe zahtevati odmrzavanje.