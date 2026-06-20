Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da na Vidovdan prate program posvećen obeležavanju praznika i najavio predstavljanje novih vojnih kapaciteta Srbije, kao i paket mera koji će obuhvatiti više od dva miliona ljudi.

- Za Vidovdan hoću da zamolim gledaoce da budu kraj malih ekrana. Dodelu odlikovanja, ordenja i pomilovanja pomerićemo za 15. jul, možda 18. ili 19, nije važno. Hoću da vidite naše novo oružje i oruđe. Hoću da vidite odakle smo u stanju da pogađamo ciljeve, sa koliko desetina kilometara udaljenosti, da vidite šta rade naši dronovi i koliko je naša zemlja napredovala - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio i ekonomske mere koje će, kako tvrdi, obradovati veliki broj građana.

- Oko Vidovdana, najkasnije 29. ili 30. juna, videćete kompletan paket. Dobar paket, da se raduju naši ljudi. Biće radosti za oko dva miliona, možda i više od dva miliona ljudi. To znači da nisu u pitanju samo penzioneri, već i mnogi drugi građani - rekao je Vučić.

On je istakao da će pojedine mere biti od koristi svim generacijama.

- Pojeftinjenje pojedinih lekova značiće svim građanima, ne samo najstarijima, već i mlađima i sredovečnima. To će osetiti svi - poručio je predsednik Srbije.