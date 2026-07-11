Veče je bilo obično, kao i svako drugo. Kratka šetnja do prodavnice blizu kuće, nešto što se radi bez razmišljanja - bez straha, bez pitanja. Ali ovaj put, povratak kući se nije dogodio za dečaka romske nacionalnosti, koji je završio kao žrtva ubistva iz mržnje.

U ovoj epizodi podkasta "Dosije 192" govorimo o slučaju Dušana Jovanovića, dečaka čiji je život prekinut u jednom besmislenom i brutalnom napadu.

Reč je o zločinu koji se često opisuje u kontekstu nasilja povezanog sa skinhedskom, nacionalističkom ideologijom i atmosferom netrpeljivosti koja je tada postojala.

Ovo nije samo priča o jednom trenutku nasilja. Ovo je priča o tome šta se dogodi kada mržnja postane glasnija od čoveka, kada razlike postanu razlog za mete, i kada jedan običan odlazak u prodavnicu zauvek promeni život jedne porodice i jednog grada, kao i borbe za pravdu i jednakost svih, bez obzira na nacionalnu, rasnu, versku, polnu ili seksualnu pripadnost.

Priča koju slušate nije laka, ali je važna i ne sme da se zaboravi.

Novinari: Milan Đuričić i Nemanja Gavrilov

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