Snimak na kojem leži u zamrzivaču usred supermarketa postao je viralan i prikupio skoro četiri miliona pregleda, ali umesto smeha, kod mnogih je izazvao bes i gađenje.

Na Instagram profilu "alex_notice" objavljen je kratak video koji prikazuje muškarca u narandžastoj majici i svetloplavom šortsu kako potpuno opušteno leži na paketima smrznute hrane u otvorenom zamrzivaču. Dok kamera prelazi preko njega, on se smeši i maše.

Autor je uz snimak napisao:

"Normalni ljudi: ventilator. Ja: zamrzivač."

Time je jasno stavio do znanja da je u pitanju pokušaj humorističnog sadržaja inspirisan visokim temperaturama.

Korisnici zgroženi: "To je hrana, a ne krevet!"

Ipak, većina reakcija bila je veoma negativna. Brojni korisnici društvenih mreža ocenili su da je ovakvo ponašanje potpuno neprihvatljivo, posebno zato što se radi o prostoru u kojem se čuvaju prehrambeni proizvodi.

Jedna korisnica napisala je:

"Nehigijenski je ulaziti unutra s cipelama i odećom s ulice! To je hrana."

Drugi su se zapitali ko će snositi posledice ovakvog postupka.

"Zanima me ko će platiti za ove proizvode i dezinfekciju zamrzivača."

Komentari su pristizali iz različitih zemalja, što pokazuje da je snimak privukao pažnju međunarodne publike, ali je većina osudila ovakav potez.

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Stručnjaci upozoravaju na higijenski rizik

Osim što je mnogima delovao neukusno, ovakav postupak može predstavljati i ozbiljan higijenski problem. Zamrzivači u prodavnicama namenjeni su isključivo čuvanju hrane, a ulazak osobe u njih može dovesti do kontaminacije proizvoda prljavštinom i bakterijama koje se nalaze na odeći i obući.

Zbog toga su brojni korisnici ocenili da ovakvi viralni izazovi, ma koliko bili zamišljeni kao šala, ne bi trebalo da se izvode na mestima gde se skladišti hrana namenjena kupcima.