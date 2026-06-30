Snimak na kojem leži u zamrzivaču usred supermarketa postao je viralan i prikupio skoro četiri miliona pregleda, ali umesto smeha, kod mnogih je izazvao bes i gađenje.

Na Instagram profilu "alex_notice" objavljen je kratak video koji prikazuje muškarca u narandžastoj majici i svetloplavom šortsu kako potpuno opušteno leži na paketima smrznute hrane u otvorenom zamrzivaču. Dok kamera prelazi preko njega, on se smeši i maše.

Autor je uz snimak napisao:

"Normalni ljudi: ventilator. Ja: zamrzivač."

Time je jasno stavio do znanja da je u pitanju pokušaj humorističnog sadržaja inspirisan visokim temperaturama.

Korisnici zgroženi: "To je hrana, a ne krevet!"

Ipak, većina reakcija bila je veoma negativna. Brojni korisnici društvenih mreža ocenili su da je ovakvo ponašanje potpuno neprihvatljivo, posebno zato što se radi o prostoru u kojem se čuvaju prehrambeni proizvodi.

Jedna korisnica napisala je:

"Nehigijenski je ulaziti unutra s cipelama i odećom s ulice! To je hrana."

Drugi su se zapitali ko će snositi posledice ovakvog postupka.

"Zanima me ko će platiti za ove proizvode i dezinfekciju zamrzivača."

Komentari su pristizali iz različitih zemalja, što pokazuje da je snimak privukao pažnju međunarodne publike, ali je većina osudila ovakav potez.

Stručnjaci upozoravaju na higijenski rizik

Osim što je mnogima delovao neukusno, ovakav postupak može predstavljati i ozbiljan higijenski problem. Zamrzivači u prodavnicama namenjeni su isključivo čuvanju hrane, a ulazak osobe u njih može dovesti do kontaminacije proizvoda prljavštinom i bakterijama koje se nalaze na odeći i obući.

Zbog toga su brojni korisnici ocenili da ovakvi viralni izazovi, ma koliko bili zamišljeni kao šala, ne bi trebalo da se izvode na mestima gde se skladišti hrana namenjena kupcima.