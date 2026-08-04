Malo šta tokom vrelih letnjih dana može da osveži bolje od hladne, sočne lubenice. Ipak, koliko god je voleli, nemoguće je pojesti je odjednom — pa se mnogi pitaju da li postoji način da se sačuva za kasnije.

Dobra vest je da lubenica može da se zamrzne, ali treba znati da se njena tekstura nakon odmrzavanja značajno menja.

Pošto lubenica sadrži više od 90 odsto vode, proces zamrzavanja utiče pre svega na njenu strukturu. Iako više neće biti ista kao sveža, zamrznuta lubenica može biti odličan dodatak smutijima, ledenim poslasticama i osvežavajućim napicima.

Šta se događa kada zamrznete lubenicu?

Najveća promena nakon zamrzavanja nije u ukusu ili hranljivim vrednostima, već u teksturi.

Kada se voda pretvori u led, ona se širi. Kod lubenice ta ekspanzija oštećuje sitna vlakna koja joj daju karakterističnu čvrstinu i hrskavost.

Kristali leda nastaju unutar ćelija ploda i pritiskaju njihovu strukturu. Kada se lubenica kasnije odmrzne, oštećene ćelije više ne mogu da zadrže vodu i čvrstinu, pa plod postaje mekši i vodenastiji.

Ipak, ukus uglavnom ostaje isti, a zamrzavanjem se čuvaju mnoge hranljive materije. Niske temperature usporavaju procese koji razgrađuju vitamine i antioksidanse, pa zamrznuta lubenica može zadržati dobar deo svojih svojstava.

Kako pravilno zamrznuti lubenicu?

Za najbolji rezultat najbolje je koristiti zrelu i svežu lubenicu.

Pratite nekoliko koraka:

Operite koru lubenice pre sečenja. Uklonite koru i semenke. Isecite plod na kockice, kuglice ili štapiće. Rasporedite komade u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Zamrznite ih dok ne očvrsnu, a zatim prebacite u kesu za zamrzavanje ili hermetički zatvorenu posudu.

Ovaj postupak, poznat kao brzo zamrzavanje, sprečava da se komadi spoje u jednu veliku zaleđenu masu.

Brže zamrzavanje stvara manje kristale leda, koji manje oštećuju ćelijsku strukturu voća. Važno je i da lubenica bude dobro zaštićena od vazduha kako bi se izbegle promene ukusa i pojava oštećenja od zamrzivača.

Ne zamrzavajte celu lubenicu

Iako deluje kao jednostavno rešenje, zamrzavanje cele lubenice nije dobra ideja.

Velika količina vode u plodu širi se tokom zamrzavanja, što može dovesti do pucanja kore i napraviti veliki nered u zamrzivaču.

Koliko dugo zamrznuta lubenica može da traje?

Najbolje je potrošiti zamrznutu lubenicu u roku od 6 do 12 meseci.

Tehnički, ona može ostati bezbedna za jelo i duže ako se stalno čuva na odgovarajućoj temperaturi, ali kvalitet vremenom opada.

Znaci da više nije u najboljem stanju mogu biti:

veliki kristali leda,

promene izazvane zamrzivačem,

slabiji ukus,

previše kašasta tekstura.

Može li odmrznuta lubenica da se jede kao sveža?

Može, ali verovatno neće pružiti isti doživljaj kao sveža.

Nakon odmrzavanja lubenica postaje mekša i ispušta više tečnosti, pa gubi onu karakterističnu hrskavost zbog koje je toliko popularna tokom leta.

Zbog toga nije najbolji izbor za voćne salate, dekoraciju jela ili serviranje uz sir. Mnogo bolje će se pokazati u smutijima, ledenim napicima, sorbetima i drugim zamrznutim poslasticama.