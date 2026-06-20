U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Prijakovcima kod Banjaluke poginule su tri osobe, saznaje Srpskainfo.
U nesreći su učestvovala četiri automobila: BMW, "folksvagen pasat", "audi" i "škoda".
Kako je za Srpskainfo potvrđeno iz UKC RS povređene su dve osobe.
- Povređeni su trenutno na dijagnostici, više informacija o njihovom stanju biće poznato kasnije - rečeno je iz UKC RS, prenosi Avaz.
Prema prvim informacijama iz ove zdravstvene ustanove, jedan od pacijenata je svestan i komunikativan, dok će više detalja o zdravstvenom stanju drugog pacijenta, kao i o kompletnim povredama, biti poznato nakon završetka svih pregleda.
Na terenu su policija i Hitna pomoć, a više informacija biće poznato po okončanju uviđaja.
Put Banjaluka-Prijedor, u tom delu, trenutno je neprohodan za saobraćaj pa vozači koriste alternativni pravac, a stvorile su se ogromne gužve.
Na licu mesta su policija, dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, vatrogasci i ekipa Službe hitne pomoći.
Alo/Srpskainfo/Dnevni avaz/Nezavisne
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