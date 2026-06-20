Italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih, rekao je izvor upoznat sa istragom, prenosi Rojters.

Prema navodima izvora, tužilaštvo u Milanu vodi istragu protiv pet osoba zbog sumnji da su Italijani i drugi stranci tokom rata od 1992. do 1995. godine učestvovali u takozvanim „snajperskim izletima“. Istraga je pokrenuta prošle godine nakon krivične prijave novinara i pisca Ecia Gavacenija, koji je tvrdio da su imućni stranci dolazili u Bosnu kako bi učestvovali u pucanju na civile tokom opsade Sarajeva.

Među osumnjičenima se, prema izvoru, nalazi i jedan milanski aristokrata, za koga su svedoci navodno izjavili da se na večeri sa bivšim školskim drugovima hvalio da je išao u Sarajevo kako bi pucao na ljude.

Međutim, tužilaštvo trenutno raspolaže samo posrednim dokazima, bez čvrstih materijalnih potvrda.

- Vrlo iskreno, u ovom trenutku tužioci nikada ne bi mogli da traže da bilo koji od osumnjičenih bude izveden pred sud - rekao je izvor za Rojters.

Kako se navodi, 29. juna će u Luksemburgu, u sedištu Eurojusta, biti održan sastanak glavnog tužioca Milana Marčela Viole i tužioca Alesandra Gobisa sa belgijskim i bosanskim kolegama, u nadi da će se prikupiti novi elementi za nastavak istrage.

Poslednjih dana italijanski karabinjeri pretresli su kuću jednog od osumnjičenih, 66-godišnjeg bivšeg opštinskog službenika iz Đenove koji sada živi u provinciji Alesandrija. Prema navodima izvora, pretres je usledio nakon iskaza njegove bivše partnerke, koja je navela da je muškarac godinama imao noćne more zbog onoga što je navodno radio pre tri decenije.

Tokom pretresa policija je zaplenila prigušivač i fotografiju precizne puške, ali ni istraga o navodnoj mreži u Milanu koja je organizovala takve odlaske za sada nije donela konkretne rezultate.

Tokom opsade Sarajeva, koja je trajala od 1992. do 1995. godine, prema podacima, oko 11.000 civila poginulo je od granatiranja i snajperske vatre sa položaja Vojske Republike Srpske.

Povodom novih informacija oglasio se i nemački novinar i dugogodišnji dopisnik Frankfurter Allgemeine Zeitunga Mihael Martens.

- Iznenađenje, iznenađenje. Rojters javlja da italijansko tužilaštvo trenutno nema dovoljno dokaza da pokrene suđenje u slučaju navodnog „Sarajevo safarija“ (bogati turisti koji iz zabave ubijaju ljude). Naravno da nema. Cela priča je loša šala - napisao je Martens na društvenoj mreži Iks.