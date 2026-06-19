Britanski lekar Džu Jang Um (34) trajno je izbrisan iz medicinskog registra nakon što je otkriveno da je godinama postavljao skrivene kamere u svom stanu i službenom smeštaju kako bi potajno snimao ljude u intimnim situacijama.

Prema nalazima disciplinskog postupka, anesteziolog je kamere skrivao u osveživače vazduha i detektore dima, a među žrtvama su bili njegovi prijatelji, kolege lekari i gosti koji su boravili u njegovom smeštaju preko platforme za iznajmljivanje. Ukupno je snimio 30 osoba, među kojima je bilo 21 muškarac i devet žena.

Na snimcima su se nalazile osobe dok su se tuširale, koristile toalet ili boravile u spavaćoj sobi. Slučaj je otkriven kada je jedna od žrtava primetila dva sumnjivo postavljena osveživača vazduha usmerena ka tuš-kabini i toaletu.

Tokom postupka lekar je tvrdio da je patio od poremećaja telesne slike i da je bio opsednut veličinom svog polnog organa, zbog čega je želeo da se upoređuje sa drugim muškarcima. U početku je negirao seksualni motiv, ali je kasnije priznao da je deo njegovog ponašanja bio povezan i sa seksualnim zadovoljstvom.

Disciplinsko veće ocenilo je da postoji visok rizik da bi mogao da ponovi slična dela, zbog čega mu je trajno zabranjeno bavljenje medicinom. Pored toga, osuđen je na 18 meseci zatvora i upisan u registar seksualnih prestupnika na period od deset godina.

U svom iskazu izrazio je kajanje i izvinio se žrtvama, navodeći da je tek kasnije postao svestan posledica koje su njegove radnje ostavile na ljude koje je snimao bez njihovog znanja i pristanka.

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