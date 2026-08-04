

Predsednik Vučić je po dolasku u selo Jezero razgovarao sa mališanima koji žive tu.

- Malo je mesto, ali ovde nam je prirodni priraštaj najveći u čitavoj Republici Srpskoj - rekao je on.

"Srećan sam što sam video naše ljude koji su izašli da nas pozdrave. Ponosan sam i na srpsku decu koja se ovde rađaju i rastu. Hvala vam što pamtite i što iskazujete poštovanje prema Srbiji. Mi znamo koliko je naš narod stradao ovde i koliko moramo da vam budemo zahvalni", napisao je Vučić na Instagramu.

"Ja volim Srbiju beskrajno, a ako ima nešto što još volim kao Srbiju, to je Republika Srpska. Nemojte da sumnjate u tu ljubav, kao ni u našu pomoć, koja će biti značajna, veća nego što očekujete.

Hvala vam što čuvate srpsko ime i prezime i što čuvate Jezero.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Palalić i razgovarao sa građanima opštine Jezero", stoji u objavi predsednika.