U saobraćajnoj nezgodi koja se sinoć dogodila na Lubničkom putu, nedaleko od benzinske pumpe „Mihajlović“, dve osobe su povređene, dok je jedno vozilo potpuno uništeno, a još tri automobila oštećena.

Nezgoda se dogodila oko 23 časa, a u njoj su učestvovali „ford fokus“ registarskih oznaka SP, kojim je upravljao mladić star oko 20 godina, i „hjundai“ zaječarskih registarskih oznaka, za čijim volanom je bila žena stara oko 55 godina.

U sudaru su povređeni vozač „ford fokusa“ i žena koja je upravljala vozilom „hjundai“, koja se kretala iz pravca Zaječara ka Lubnici. Tom prilikom oštećena su i dva parkirana vozila pored kolovoza – „opel astra“ i „opel korsa“, oba zaječarskih registarskih oznaka.

Prema rečima očevidaca, ženu koja je upravljala vozilom „hjundai“, koja je nakon sudara ostala zaglavljena u vozilu, izvukao je vatrogasac-spasilac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, već se slučajno zatekao na mestu nezgode neposredno nakon njenog nastanka.

Povređeni su vozilima Hitne pomoći prevezeni u Zdravstveni centar Zaječar. Na licu mesta intervenisali su pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačka jedinica.



