Na društvenim mrežama sve češće se mogu pronaći oglasi za kuće na selu po cenama koje privlače pažnju kupaca. Jedan takav oglas objavljen je u Fejsbuk grupi "Jeftine kuće na selu", gde se nudi domaćinstvo u selu Sukovo, u opštini Pirot.

Prema navodima iz oglasa, na prodaju je kuća od čvrstog materijala površine 50 kvadratnih metara, smeštena na placu od oko 18 ari, uz više pomoćnih objekata.

Kako vlasnik navodi, domaćinstvo je kompletno sređeno, priključeno na gradski vodovod i monofaznu struju, dok je odvodnja rešena putem septičke jame. Nekretnina se prodaje sa nameštajem, ali postoji mogućnost dogovora i kupovine bez njega.

Posebna prednost je lokacija – kuća se nalazi na svega 500 metara od centra sela Sukovo i reke Jerme, jednog od najlepših prirodnih bisera pirotskog kraja.

Selo nadomak Pirota

Sukovo se nalazi nedaleko od Pirota, u blizini poznate Sukovske klisure i reke Jerme, a okruženo je prirodom koja privlači ljubitelje mira, planinarenja i boravka na otvorenom. U blizini se nalazi i manastir Sukovo, jedan od značajnijih pravoslavnih manastira u ovom delu Srbije.

Zahvaljujući dobroj povezanosti sa Pirotom i mirnom seoskom okruženju, ovo mesto često privlači one koji žele vikendicu ili život daleko od gradske gužve.

Vlasnik je u oglasu naveo da je cena domaćinstva 28.000 evra, kao i da je prodaja moguća isključivo za gotovinu.