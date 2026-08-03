Zasad nepoznati muškarac sa kačketom na glavi ubio je u subotu oko 20 časova u naselju Kapino polje nadomak Nikšića visokopozicioniranog člana škaljarskog klana Jovana Mrvaljevića. Likvidirani je u javnosti bio poznat po sumnjama da je početkom 2021. godine u Tivtu bio deo grupe koja je planirala likvidaciju beogradskih kriminalaca Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Kako se saznaje, egzekutor je žrtvi prišao s leđa i pucao joj direktno u potiljak, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu. Inspektori utvrđuju da li je reč o nastavku višegodišnjeg rata krvnih neprijatelja ili o unutrašnjem sukobu u samom nikšićkom ogranku škaljarskog klana.

Beživotno telo Mrvaljevića zatečeno je na mestu zločina, a prvi podaci s terena ukazuju na mogućnost da je ubijeni škaljarac čak i poznavao svog napadača. Ekipa za uviđaj i policijske patrole odmah su blokirale taj deo Nikšića, dok se zvaničnim saopštenjem oglasila i Uprava policije Crne Gore.

Iz Uprave policije je potvrđeno da je u naselju Kapino polje došlo do upotrebe vatrenog oružja na štetu člana organizovane kriminalne grupe i da službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“, u saradnji sa višim državnim tužiocem iz Podgorice, preduzimaju sve zakonom propisane i hitne mere kako bi se u potpunosti rasvetlile sve okolnosti ove likvidacije i identifikovao počinilac.

Ubijeni Jovan Mrvaljević došao je u žižu javnosti početkom 2021. godine, kada je označen kao pripadnik opasne grupe koja je organizovala i pokušala ubistvo Veljka Belivuka i Marka Miljkovića tokom njihovog boravka u Crnoj Gori. Nakon privođenja krajem decembra 2020. godine u Nikšiću, Mrvaljević je izneo teške optužbe na račun službenika nekadašnjeg Tima za posebnu operativnu podršku.

Tvrdio je da su ga policajci Petar Lazović i Jugoslav Raičević brutalno zlostavljali tokom vožnje u službenom džipu od Nikšića do Podgorice. Prema njegovim navodima, stavljali su mu najlonsku kesu na glavu, gušili ga, udarali po čitavom telu i pretili silovanjem kako bi iznudili iskaz.

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