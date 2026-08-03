Turčinu K. E. (24) određen je pritvor zbog sumnje da je u stanu u Borči komadom odeće ugušio Ruskinju Ljudmilu Turkovu (28), a njeno telo u koferu bacio u kanal Vizelj u Padinskoj Skeli, dok njena nesrećna porodica u domovini užurbano sakuplja 8.000 evra za transport tela i sahranu ćerke.

Analiza snimaka sa nadzornih kamera i obdukcioni nalaz ukazuju na činjenicu koja ledi krv u žilama, nesrećna devojka ušla je u objekat s osmehom 26. jula oko 5.30 časova ujutru, a osumnjičeni je izneo kofer s njenim posmrtnim ostacima već u 6.55 časova.

Upravo taj kratak vremenski okvir budi ozbiljnu sumnju i podgreva teoriju da zločin nije počinjen u afektu, već da je u pitanju detaljno isplanirana zamka. K. E. je na saslušanju hladnokrvno negirao krivicu, uprkos čvrstim dokazima koji ga povezuju s ubistvom.

Sudija za prethodni postupak prihvatio je predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i osumnjičenom izrekao meru pritvora u trajanju do 30 dana.

Odluka je doneta zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke, opasnosti da ne ponovi krivično delo, kao i zbog činjenice da je za ovo delo zaprećena kazna zatvora duža od 10 godina, uz veliko uznemirenje javnosti koje bi moglo ugroziti vođenje postupka.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu je prethodno sudu predložilo da mu odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivična dela, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopštio je Viši sud.

Prema pisanju medija, očekuje se da posmrtni ostaci nastradale devojke budu dopremljeni u Rusiju 3. avgusta, gde će se održati komemoracija i poslednji ispraćaj u Puškinu.

Prijatelji i rođaci nesrećne Ruskinje pokrenuli su veliku akciju prikupljanja novčanih sredstava kako bi pomogli porodici da pokrije obimne troškove prevoza i same sahrane.

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