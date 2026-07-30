Pevačica Vanja Mijatović pojavila se večeras na proslavi rođendana voditeljke Bojane Lazić, te je odmah prokomentarisala haos oko rijaliti učesnika Kristijana Golubovića.

Ona tvrdi da je sve ono što je uradio Kristini Spalević jezivo, kao i da je sve neljudski čin.

- Osetljiva sam na životinje, iznervirala sam se, evo, u sekundi! Stalno delim kad je neko nasilje, da apelujem da to nije ljudski. Ne volim nasilje nad ljudima koji su slabi, na starijim ljudima, deci, bolesnoj deci, tako i nad životinjama. Razbesneću se ako pogledam taj klip Kristijanov, izbegavam, evo, sve vreme! Odmah mi se promeni raspoloženje. To je katastrofa! Strašno - rekla je Vanja.

Sa svima je dobra na estradi

Ona tvrdi da inače, ne vodi previše ratove po estradi.

- Ne postoji niko sa kim nisam dobra. I ako me prozivaju, neka... Nema potrebe za problemom bez problema. Imam sad bazenčić kod mene, da, kupila sam ga. To je mali bazenčić, čisto eto malo - rekla je na kraju Vanja, a ceo intervju pogledajte u videu iznad.

Alo/Blic

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