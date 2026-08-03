Arena Premium 1
06.00 Superliga
08.00 Superliga
10.00 Fudbal Ruska liga: Ahmat – Spartak
12.00 Fudbal: UEFA Liga Šampiona: Žreb
13.00 Fudbal Prijateljske utakmice Komo kup: Finale
15.00 Fudbal Holandski Superkup: PSV - AZ Alkmar
19.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina – Mačva
21.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Mladost
00.00 Fudbal Argentinska liga: Velez – Independiente
02.00 Fudbal: Seltik – Dandi
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: Meč za 3. mesto, sportski program
08.00 Odbojka Liga Nacija: Finale, sportski program
11.00 Tenis ATP/WTA 500 – Vašington: žene, finale
13.00 Tenis ATP/WTA 500 – Vašington: Muškarci, finale
15.00 Finale Tenis WTA 250 – Memfis
17.30 Montenegro Žabljak Open 2K26 Basket 3x3
20.30 Fudbal Škotska liga: Seltik – Dandi
22.30 Best of NBA Plej-of
01.00 Best of NBA Plej-of
03.30 Best of NBA Plej-of
04.00 Superliga, sportski program
Eurosport 1
Ponedeljak 3 Avgust 2026
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 2
06.30 Snuker: Šangaj Masters, Finale
07.00 Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana
08.00 Motokros: WC, Flandrija, MX2, Trka 1
09.00 Motokros: WC, Flandrija, MXGP, Trka 1
10.00 Motokros: WC, Flandrija, MX2, Trka 2
11.00 Motokros: WC, Flandrija, MXGP, Trka 2
12.00 Snuker: Šangaj Masters, Finale
13.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, muškarci Finale
14.00 Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana Slavnih Pariz 2024
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 2
15.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 3
18.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 1
20.00 Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge
20.30 Magazin: Esport Svetski Kup, Esports Show
21.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 3
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 1
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