Arena Premium 1

06.00  Superliga

08.00  Superliga

10.00  Fudbal Ruska liga: Ahmat – Spartak

12.00  Fudbal: UEFA Liga Šampiona: Žreb

13.00  Fudbal Prijateljske utakmice Komo kup: Finale

15.00  Fudbal Holandski Superkup: PSV - AZ Alkmar

19.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina – Mačva

21.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Mladost

00.00  Fudbal Argentinska liga: Velez – Independiente

02.00  Fudbal: Seltik – Dandi

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: Meč za 3. mesto, sportski program

08.00  Odbojka Liga Nacija: Finale, sportski program

11.00  Tenis ATP/WTA 500 – Vašington: žene, finale

13.00  Tenis ATP/WTA 500 – Vašington: Muškarci, finale

15.00  Finale Tenis WTA 250 – Memfis

17.30  Montenegro Žabljak Open 2K26 Basket 3x3

20.30  Fudbal Škotska liga: Seltik – Dandi

22.30  Best of NBA Plej-of

01.00  Best of NBA Plej-of

03.30  Best of NBA Plej-of

04.00  Superliga, sportski program

 

Eurosport 1

Ponedeljak 3 Avgust 2026

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 2

06.30  Snuker: Šangaj Masters, Finale

07.00  Magazin: Igre Komonvelta, svi sportovi, Glazgov, Pregled dana

08.00  Motokros: WC, Flandrija, MX2, Trka 1

09.00  Motokros: WC, Flandrija, MXGP, Trka 1

10.00  Motokros: WC, Flandrija, MX2, Trka 2

11.00  Motokros: WC, Flandrija, MXGP, Trka 2

12.00  Snuker: Šangaj Masters, Finale

13.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, muškarci Finale

14.00  Magazin: Olimpijske igre Dom Olimpijade, Dvorana Slavnih Pariz 2024

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 2

15.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 3

18.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 1

20.00  Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge

20.30  Magazin: Esport Svetski Kup, Esports Show

21.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, Finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France žene, Etapa 3

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 1