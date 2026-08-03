Muškarac B. P. (48) ubio je mačetom svoju sestru u porodičnom stanu na Bežanijskoj kosi, a potom je sečivom zasekao sebi vrat i izbo se po stomaku, nakon čega je seo u fotelju i nasmrt iskrvario!

Stravično ubistvo i samoubistvo razotkriveni su tek desetak dana kasnije, kada su komšije zbog nesnosnog smrada koji se širio zgradom provalile vrata i zatekle raspadnuta tela brata i sestre.

Ispred zgrade u kojoj se dogodio zločin juče je vladao potpuni muk, dok se u sam ulaz i stan i dalje teško ulazi zbog kiseline i hemijskih sredstava kojima su prostorije dezinfikovane.

Komšija je odlučio da proveri šta se dešava u stanu svojih suseda, jer ih dugo niko nije video, dok je smrad postajao nesnosan. Komšija je za medije detaljno ispričao kako je izgledao trenutak ulaska u stan:

- Već 10 dana u celoj zgradi se osećao užasan smrad. Nismo znali šta je i odakle dolazi. Setio sam se da odavno nisam video te komšije i odlučio sam da odem da proverim da li je sve u redu. Smrad je izbijao iz stana. Razvalio sam vrata i zatekao uznemirujući prizor. Brat je ubio sestru, pa sebe.. Udario ju je mačetom u glavu, mozak joj se prosuo. Onda je isekao sebe po vratu i izbo se nožem. Mačetu je ostavio sa strane, a potom seo na fotelju i iskrvario - rekao je komšija.

U stanu su tokom uviđaja otkrivena dva mobilna telefona, a pored njih i notes sa zloslutnim porukama koje ukazuju na potencijalno pomračenje uma ubice.

Očevidac s lica mesta opisao je zatečene tragove i izolovani život koji su brat i sestra vodili:

- Video sam dva telefona jedan pored drugog i jedan notes na kome je pisalo „Bojanov svetski poredak“, a na drugoj strani je pisalo „krvavo i čisto“. Kad smo ušli u stan, umalo se nismo onesvestili od prizora. Tela su stajala u stanu oko desetak dana. Od sunca su se još više usmrdela. Ne znam šta bi mogao da bude motiv. Bili su uvek čudni, ni sa kim nisu razgovarali. On je neko vreme bio u inostranstvu u azilu, pa se vratio. Nasledili su taj stan od majke koja im je umrla. Završilo se tragično - ispričao je očevidac.

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