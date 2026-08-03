U Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i na Paliću su izmerena 24 stepena, a u Kikindi i Banatskom Karlovcu 23 stepena.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje maksimalna dnevna temperatura oko 40 stepeni.

U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu se prognoziraju tropske noći.

Pod crvenim meteo-alarmom su Bačka, Banat i Pomoravlje, dok su ostali delovi Srbije pod narandžastim meteo-alarmom.

Nepovoljna biometeorološka situacija pojačaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjenje radne sposobnosti. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.