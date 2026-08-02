Evropska centralna banka (ECB) je predstavila 10 finalnih predloga dizajna za novu seriju novčanica evra .

Dizajn će biti izabran između dve teme – „Evropska kultura“ i „Reke i ptice“.

Anketa je otvorena do 21. septembra 2026. godine, a ovo će biti prvo potpuno redizajniranje evra od njegovog uvođenja 2002. godine.

U kategoriji „Evropska kultura“, među predloženim motivima nalaze se neka od najvećih imena evropske istorije i umetnosti.

Na novčanici od pet evra našla bi se operska diva Marija Kalas, na deset evra Ludvig van Betoven, dok je za novčanicu od 100 evra predložen Leonardo da Vinči. Na poleđini ove novčanice prikazani su posetioci koji razgledaju umetničke izložbe.

Druga tema, „Reke i ptice“, donosi motive evropskih reka i ptica, dok se na poleđini nalaze ilustracije savremenih institucija Evropske unije.

Važno je naglasiti da prikazane ilustracije predstavljaju samo predloge mogućeg izgleda budućih novčanica i da nisu konačni niti odobreni dizajni. Evropska centralna banka navodi da su slike dostupne isključivo u informativne, obrazovne i novinarske svrhe.

Za razliku od dosadašnjih novčanica, koje su izbegavale motive povezane sa pojedinačnim državama članicama, novi predlozi imaju za cilj da ispričaju zajedničku evropsku priču.

„Novčanice evra nisu samo sredstvo plaćanja – one su jedan od najopipljivijih simbola Evrope. Dizajni koji spajaju lepotu i značenje dodatno će ojačati naš zajednički identitet“, izjavila je predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard.

Rezultati javne ankete biće razmotreni zajedno sa rezultatima posebnog istraživanja koje sprovodi nezavisna istraživačka kompanija. Krajem godine Savet guvernera Evropske centralne banke doneće konačnu odluku, uzimajući u obzir mišljenje građana, ocenu nezavisnog stručnog žirija i tehničku procenu. Nakon toga proći će još nekoliko godina pre nego što nove novčanice uđu u proizvodnju. One će imati unapređene bezbednosne elemente, ali i poboljšanja namenjena osobama sa oštećenim vidom, piše artnews.