00.00 RTS1

Skandal na dvoru

1907. godine, princeza Olimpija iz Austrougarske prognana je sa carskog dvora na seosko imanje svog pokojnog supruga. Pošto joj je dosadno, princeza provodi vreme uvežbavajući streljačke veštine, koristeći kao mete cveće, statue i poštara. Kada joj i to dosadi, odluči da jaše divljeg pastuva do svog lovišta. Na putu je sa konja zbaci automobil kojim upravlja američki rudarski inženjer Čarli Foster. Zaintrigirana Čarlijem, Olimpija se pretvara da je povređena i krije svoje plemićko poreklo, jer Čarli misli da je seljanka. On joj pruža prvu pomoć, pozajmljuje pidžamu, ali joj greškom umesto čistog vina daje čašu sa tabletom za spavanje, zbog čega Olimpija uskoro utone u dubok san... Uloge: Sofija Loren, Moris Ševalije, Džon Gavin.

22.15 B92

Tajna u njihovim očima

Godine 2002. Rej Kasten i Džes Kob bili su dva istražitelja u privatnoj policijskoj jedinici koju je vodio javni tužilac. Kada dobiju anonimnu dojavu o silovanoj i ubijenoj devojci, kreću na lice mesta. Rej shvata da je to Džesina ćerka i tim se slomi od tuge. Rej se 2015. vratio u LA i rekao da je, posle 13 godina, pronašao trag i ubedio javnog tužioca da ponovo otvori slučaj. Neke tajne iz prošlosti izašle su na videlo dok otkrivaju istinu. Džes odlučuje da uzme stvar u svoje ruke i pronađe ubicu, bez obzira koliko daleko mora da ide. Uloge: Čuetel Edžiofor, Nikol Kidman, Džulija Roberts.

22.20 RTS2

Zvuk pada

Udaljena farma u Nemačkoj krije generacije tajni. Četiri žene, razdvojene decenijama ali ujedinjene traumom, otkrivaju istinu iza zidova nagriženih vremenom. Uloge: Hana Hekt, Lena Urzendovski, Suzan Vest.