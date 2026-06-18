U beogradskom naselju Borča rano jutros, oko 4 sata, dogodio se novi bombaški napad kada je zasad nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu, najverovatnije bombu "kašikaru", na lokalnu pekaru.

Kako se saznaje, ovo je već treći napad na isti objekat u periodu kraćem od mesec dana, što je unelo ozbiljan nemir među stanare ovog dela grada. Pukom srećom, u trenutku eksplozije niko se nije nalazio u blizini, te nema povređenih osoba, ali je na objektu pričinjena znatna materijalna šteta.

Sigurnosne kamere sa objekta i okolnih zgrada zabeležile su trenutak napada.

Na snimku se jasno vidi mlađi muškarac, potpuno obučen u crno, koji prilazi objektu, aktivira bombu, baca je u pravcu pekare i munjevitom brzinom beži sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

Odmah nakon detonacije koja je probudila i uznemirila žitelje Borče, na lice mesta izašle su jake policijske snage, kao i dežurni tužilac.

Urađen je detaljan uviđaj, skinuti su snimci sa svih nadzornih kamera u okruženju, a policija intenzivno traga za napadačem i radi na utvrđivanju motiva ovih učestalih napada koji ozbiljno ugrožavaju bezbednost građana.

Alo/Telegraf

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