MUP navodi da je u izuzetno teškim uslovima, zajedno sa španskim kolegama, šest njihovih i jednim helikopterom MUP-a Srbije, požar uspešno stavljen pod kontrolu i lokalizovan.

Vatrena stihija zahvatila je nekoliko hiljada hektara, a nakon uspešne intervencije iz vazduha, glavni deo zadatka nastavljaju snage na terenu.

- Ponosni smo na naše pilote i sve članove posade koji, i u najtežim uslovima, nesebično stavljaju svoje znanje i iskustvo u službu spasavanja ljudi, prirode i imovine i van granica naše zemlje - navodi MUP.

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