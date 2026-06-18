U pismu se kaže:

„Tokom Vaše nedavne uspešne državne posete Kini, detaljno smo razmenili mišljenja i postigli širok konsenzus, čime je izrađen novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Srdačno smo razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme, a Vaša odgovornost prema zemlji i narodu me je duboko impresionirala. „Orden prijateljstva“ Narodne Republike Kine koji sam Vam uručio, predstavlja znak našeg dugogodišnjeg i dubokog prijateljstva i

svedočanstvo je o iskoraku u razvoju odnosa između naše dve zemlje.

Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama održavam redovnu komunikaciju i zajedno vodimo izgradnju zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ka postizanju više dostignuća, kako bismo još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja.

Želim Vam dobro zdravlje i uspeh u radu, prijateljskoj Srbiji prosperitet i napredak, a njenom narodu mir i sreću“, navodi se u pismu predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga.