Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom Višeg suda u Beogradu koja je izrečena Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je izvršio višestruko ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“ 3. maja 2023, ali će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni jer smatra da bi samo maksimalne kazne, koje je predložilo tužilaštvo, bile zakonite i pravedne, izjavio je glavni javni tužilac Nenad Stefanović.

Naveo je da osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo svoje navode iz optužnice, pored ostalih i one koji se tiču zapuštanja detata, propusta koji se tiču prepoznavanja opasnosti, ograničavanja pristupa oružju i adekvatnog nadzora nad detetom.

"Svi dokazani propusti Vladimira i Miljane Kecmanović, nažalost, rezultirali su nezapamćenom tragedijom kada je njihov sin, 13-godišnji dečak 3. maja 2023. godine u OŠ “Vladislav Ribnikar” pucajući iz pištolja usmrtio devetoro đaka i radnika obezbeđenja te škole i ranio još petoro učenika i nastanicu istorije", naveo je Stefanović, a objavljeno na sajtu VJT.

Ukazao je da će upravo zbog tako teških posledica neadekvatnog vršenja roditeljskih obaveza od strane okrivljenih, za koje prema stavu tužilaštva, ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, VJT u Beogradu uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

"Samo maksimalne kazne, koje je predložilo tužilaštvo, bile bi zakonite i pravedne", naglasio je Stefanović.

Viši sud u Beogradu je ranije danas osudio na višegodišnje kazne zatvora Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara te škole i ranio još šest osoba.

Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.