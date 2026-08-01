U izuzetno zahtevnim uslovima, posada helikoptera “Super Puma” učestvovala je u lokalizaciji velikog požara, još jednom pokazujući da hrabrost, znanje i humanost ne poznaju granice.

- Mi smo gasili požar u oblasti Leone, u blizini grad Viljafranko. Bili su jako teški uslovi, a na terenu smo bili zajedno sa našim kolegama iz Španije, oni sa šest helikoptera, a mi sa jednim. Uspeli smo da požar stavimo pod kontrolu i da lokalizujemo. Opožareno područje je veoma veliko, obuhvata nekoliko hiljada hektara. Sada je glavni deo zadatka preuzimaju jedinice na zemlji, kazali su piloti srpskog MUP-a.

Srpska jedinica pre nekoliko dana otišla je da pomogne kolegama iz Španije usled velikih šumskih požara koji su zahvatili tu teritoriju.

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