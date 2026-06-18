Policija je u Novom Sadu lišila slobode četiri lica osumnjičena za krivična dela poreska utaja, poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i pranje novca, čime je, kako se sumnja, oštećen budžet Republike Srbije za više od devet miliona dinara.

Odgovorno lice privrednog subjekta iz Novog Sada sumnjiči se da je u periodu od 1. oktobra 2024. do 31. marta 2025. godine, korišćenjem fiktivne poslovne dokumentacije i lažnih računa za navodnu nabavku robe i usluga, neosnovano ostvarilo pravo na povraćaj PDV-a i umanjilo poreske obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica.

Na taj način, kako se sumnja, budžet je oštećen za 9.042.930 dinara, od čega se 6.435.720 dinara odnosi na PDV, a 2.607.210 dinara na porez na dobit.

Takođe, postoji osnov sumnje da je osumnjičeni, zajedno sa odgovornim licima drugih privrednih subjekata, izvršio i krivično delo pranja novca prikrivanjem porekla sredstava za koja se znalo da potiču iz kriminalne delatnosti, čime je ostvarena protivpravna imovinska korist u iznosu od 42.589.240 dinara.

Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu sprovedeni nadležnom Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije.