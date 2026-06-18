Novosadska policija zaplenila je više od 107 kilograma narkotika i uhapsila dve osobe u okviru operativne akcije sprovedene na području Novih Karlovaca.

U akciji su uhapšeni Ž. G. (40) i B. J. (42) iz Zemuna, koji se sumnjiče za saizvršilaštvo u neovlašćenoj proizvodnji i stavljanju u promet opojnih droga.

Tokom pretresa objekta policija je pronašla 46,3 kilograma amfetamina, 61 kilogram marihuane, 10 kilograma kreatina koji se, kako se sumnja, koristio za povećanje mase narkotika, kao i opremu za proizvodnju amfetamina i četiri precizne vage. Pronađeno je i 17.400 evra i 15.000 dinara za koje se sumnja da potiču iz kriminalnih aktivnosti.

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Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti privedeni nadležnom Višem javnom tužilaštvu.

Akcija je sprovedena u okviru aktivnosti Policijske uprave Novi Sad u borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine narkoticima.

Naš izvor navodi da je rezultat zaplene i hapšenja osumnjičenih usledio nakon kadrovskih promena u novosadskoj policiji.

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- Kadrovske promene u Ministarstvu unutrašnjih poslova dale su hitne rezultate u borbi protiv ilegalnog narko-tržišta u Vojvodini. Svega nekoliko nedelja nakon što je pukovnik Vladan Stojanović preuzeo komandu nad Policijskom upravom Novi Sad, strogo poverljiva operativna akcija potvrdila je opravdanost korenitih smena u policijskim redovima. Nova organizaciona struktura i pojačana kontrola rezultirale su lociranjem opasne distributivne mreže i zaplenom više od 107 kilograma droge. Novosadska policija je pod direktnom komandom načelnika potpuno neutralisala bazu za skladištenje, mešanje i prepakivanje narkotika u Novim Karlovcima – naveo je naš izvor i dodao:

- Dolazak pukovnika Stojanovića iz korena je promenio operativni pristup na ovom području. Reč je o iskusnom profesionalcu koji je radni odnos u MUP-u zasnovao još 2002. godine u PS Voždovac, a od 2009. godine karijeru je gradio u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK). Od 2022. godine uspešno je rukovodio Odeljenjem za suzbijanje organizovanog krijumčarenja opojnih droga, gde je procesuirao desetine kriminalnih grupa na međunarodnom nivou, a u čin pukovnika unapređen je 2024. godine. Njegovim imenovanjem na čelo novosadske policije u aprilu 2024. godine u potpunosti je eliminisan odliv operativnih podataka. Akcije se sada planiraju u najužem krugu ovlašćenih lica, a kriminalnim grupama je poslata jasna poruka o nultoj toleranciji prema vršenju krivičnih dela - istakao je naš izvor.