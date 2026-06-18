Viši sud u Beogradu osudio je danas na višegodišnje kazne zatvora Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara škole, a ranio još šest osoba.
Obrazlažući presudu, postupajući sudija je izneo šokantne podatke o arsenalu naoružanja koji je pronađen kod Vladimira Kecmanovića, a koji uključuje sledeće:
3 vazdušne puške
2 vazdušna pištolja
962 metka za pištolje
538 metara kalibra 9x18 mm
5.800 dijabola
Podsetimo, Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i šest meseci zbog krivičnih dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Miljana Kecmanović osuđena je na dve godine i 11 meseci zatvora zbog krivičnog dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.
Sud je Vladimiru Kecmanoviću produžio pritvor, dok je Miljani Kecmanović produžena mera zabrane komunikacije sa maloletnim sinom. Roditelji su obavezani i da plate troškove sudskog postupka. Više o presudi pročitajte OVDE.
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