Italijansko tužilaštvo upozorilo je da mafija sve intenzivnije pokušava da nabavi sofisticirano naoružanje koje se koristi u ratu u Ukrajini, uključujući i borbene dronove.

Glavni tužilac Palerma Mauricijo de Lučija izjavio je pred parlamentarnom komisijom za borbu protiv mafije da su istražitelji registrovali pokušaje nabavke modernog oružja, navodeći da kriminalne grupe žele da obnove svoje arsenale.

"Mafija pokušava da dođe do dronova"

- Imamo informacije o pokušajima nabavke municije za dronove i drugog oružja protiv kojeg nismo spremni da se branimo. Mafija pokušava da obnovi svoj visokokvalitetni arsenal - rekao je De Lučija, prenosi ANSA.

On je dodao da su istražitelji već pronalazili oružje koje je preko Balkana stiglo do Italije.

Pojedini italijanski mediji navode da je iz Ukrajine nestalo čak 780.465 komada oružja, od čega oko 149.000 samo tokom prvih pet meseci 2026. godine, uz tvrdnje da je deo tog naoružanja završio na crnom tržištu.

Hapšenja i istraga na Siciliji

Italijanske vlasti nedavno su u Palermu uhapsile 22 osobe koje se dovode u vezu sa takozvanom "bandom Kalašnjikov".

Prema navodima istrage, osumnjičeni su pokušavali da nabave prokrijumčareno oružje, uključujući i dronove, a akcijama je, kako se sumnja, iz zatvora upravljao Salvatore Verga.

Istovremeno, italijansko tužilaštvo istražuje navode da kriminalne grupe koriste crno tržište koje je, prema ranijim upozorenjima Europola i Eurojusta, ojačalo tokom rata u Ukrajini.

Slični slučajevi i u Španiji

Španska policija je tokom više akcija zaplenila automatske puške, ručne bombe i hiljade komada vojne municije.

Prema navodima tamošnjih istražitelja, među zaplenjenom municijom pronađeni su i meci kalibra 5,56, koje koriste zemlje članice NATO-a, dok istražitelji proveravaju njihovo poreklo.

Nemačka Savezna kriminalistička policija ranije je saopštila da je otežano praćenje dela oružja isporučenog Ukrajini zbog nepotpune dokumentacije i nedostatka serijskih evidencija.

Na navode italijanskih medija reagovala je i portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, koja je ponovila ranije stavove Moskve da će deo naoružanja završiti na ilegalnom tržištu.