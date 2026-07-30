Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, zaplenili su na Graničnom prelazu Špiljani dva konvertabilna oružja i ukupno 94 metka, koja su pronađena u automobilima dvojice državljana Crne Gore.

Kontrola je obavljena juče na ulazu u Srbiju, kada su policijski službenici pregledali vozila kojima su upravljali I. K. (65) i Š. K. (27).

Tokom detaljnog pregleda automobila pronađena su dva konvertabilna oružja sa ukupno 94 pripadajuća metka, nakon čega je o svemu obavešteno nadležno tužilaštvo.

Protiv osumnjičenih će pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru podneti krivične prijave u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.