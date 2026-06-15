Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, zaplenili su veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su bili namenjeni prodaji na crnom tržištu.

Kako je saopštio MUP, policija je nakon intenzivnog operativnog rada na području Niša pronašla i zaplenila automobil marke „Daevu“, u čijem je prtljažniku otkriven arsenal naoružanja.

Tom prilikom pronađeno je čak 70 ručnih bombi, dva ručna raketna bacača, kao i dve automatske puške.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili poreklo zaplenjenog naoružanja, kao i identitet osoba koje su povezane sa ovim slučajem.

Policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju svih okolnosti i identifikaciji odgovornih lica.