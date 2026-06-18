Nakon izricanja presude, Viši sud u Beogradu saopštio je da su Vladimir i Miljana Kecmanović proglašeni krivim za krivična dela koja su im stavljena na teret.

Viši sud u Beogradu danas je doneo i javno objavio presudu kojom su okrivljeni Kecmanović Vladimir i Kecmanović Miljana, roditelji dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvara te škole i ranio još šest osoba, oglašeni krivim i to Kecmanović Vladimir zbog izvršenja krivičnih dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, a Kecmanović Miljana zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Kako je navedeno u saopštenju suda, okrivljeni Kecmanović Vladimir, nakon što mu je prethodno utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 godina i 11 meseci za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 u vezi člana 278 stav 1 Krivičnog zakonika i kazna zatvora u trajanju od dve godine i 11 meseci za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz člana 193 stav 1 Krivičnog zakonika, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i šest meseci, u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru.

Okrivljena Kecmanović Miljana osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i 11 meseci.

Istovremeno, prema okrivljenom Kecmanović Vladimiru produžen je pritvor iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 4 Zakonika o krivičnom postupku, koji može trajati do upućivanja u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a najduže dok ne istekne vreme trajanje kazne izrečene prvostepenom presudom.

Prema okrivljenoj Kecmanović Miljani produžena je mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem, kojom joj je zabranjeno da prilazi, sastaje se ili komunicira sa svedokom K.K, a koja mera može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljene na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode.

Prema okrivljenom Kecmanović Vladimiru izrečena je mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to oružja i municije bliže opisanih u izreci presude, a oštećeni su upućeni da svoj imovinskopravni zahtev ostvare u parničnom postupku.

Prilikom objavljivanja presude, predsednik veća detaljno je saopštio razloge presude, a protiv iste dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu.

Dečak K.K, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je uzeo iz sefa 1. maja 2023. godine.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio devet učenika i čuvara škole i ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.