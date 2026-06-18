Obrazlažući presudu kojom su Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na ukupno 17 godina i pet meseci zatvora zbog krivičnih dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, Viši sud u Beogradu izneo je detalje o iskazima njihovog sina, koji se od izvršenja zločina nalazi u psihijatrijskoj ustanovi.

Kako je naveo sud, maloletnik od maja 2023. godine boravi u specijalizovanoj ustanovi, gde nema kontakte sa spoljnim svetom, osim sa lekarima i policijskim službenicima koji ga obezbeđuju.

Prema navodima suda, tokom boravka u ustanovi počeo je da pokazuje emocije, izrazio je želju da se ispovedi i naveo da sada bolje razume postupke svog oca, uključujući upozorenja da drugovima ne govori o odlascima u streljanu.

- Tokom boravka u psihijatrijskoj ustanovi naučio je da pokazuje emocije, počeo je da veruje u Boga i zatražio da se ispovedi. Rekao je i da mu je sada jasno zbog čega mu je otac govorio da drugovima ne priča da odlazi u streljanu. Naveo je da se danas oseća zrelije i da sada ume da razume i objasni emocije - obrazložio je sudija.

Sud je ukazao i da je jedan od motiva za izvršenje zločina bio dugotrajan osećaj odbačenosti od strane roditelja, koji je, prema utvrđenom činjeničnom stanju, razvijao još tokom šestog i sedmog razreda osnovne škole.

U obrazloženju je navedeno da je maloletnik osećao snažan pritisak da ostvaruje vrhunske rezultate, kao i da je tokom svedočenja rekao da bi voleo da su njegovi roditelji na vreme primetili kroz šta prolazi i da su ga sprečili.

Sud je zaključio da je tokom postupka dokazano da je maloletnik bio psihički zapušten, ali ne i neuračunljiv.

Podsetimo, zbog toga što u trenutku izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, protiv njega nije bilo moguće voditi krivični postupak. U napadu izvršenom 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubijeno je deset učenika i školski čuvar.