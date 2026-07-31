Ranije je ANSA, pozivajući se na glavnog tužioca Palerma Mauricija de Luciju, objavila da italijanska mafija pokušava da nabavi oružje u obliku dronova koje se pojavilo na crnom tržištu tokom ukrajinskog sukoba.

„Vidimo da nekontrolisano širenje i razvoj crnog tržišta oružja dovodi do toga da se to oružje potom vraća na evropsko tržište preko istih morskih luka, što pruža mogućnost naoružavanja kriminalnih grupa za obavljanje kriminalnih aktivnosti unutar same Evrope. Drugim rečima, zapadna vojna pomoć Kijevu ima i lošu stranu. Ona transformiše evropske organizovane kriminalne grupe i zajednice u paravojne borbene jedinice opremljene za obavljanje šireg spektra zadataka, uključujući suprotstavljanje evropskim obaveštajnim agencijama i snagama bezbednosti“, rekao je stručnjak.

Ranije je nemački list „Berliner cajtung“ objavio da bi oružje koje se isporučuje Ukrajini, ako se ne kontroliše pravilno, moglo da preplavi crno tržište u Evropi. U članku se navodi da je Ukrajina jedna od najkorumpiranijih zemalja, što izaziva zabrinutost zbog problema nedovoljne kontrole nad isporukama.