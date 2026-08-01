Komšije ubijenog hirurga progovorili su za medije o životu bračnog para.

"Aleksandar je bio oženjen i dobio je dete, a posle godinu dana započeo je vezu sa majkom dečaka, nakon čega se i razveo od prve supruge. Sin je hirurga koji ne priča sa njim već neko vreme" kaže izvor "Blica".

"Poznavao sam majku dečaka i Aleksandra iz viđenja, a pre mesec dana bio sam kod njih na jednoj proslavi. Tada sam prvi put upoznao hirurga. Dečak je bio veoma ćutljiv. Trebalo je da upiše srednju školu, pitao sam ga šta planira, ali nije mnogo odgovarao. Sećam se da sam tada rekao devojci da mi deluje nekako čudno, a ona mi je odgovorila da je samo povučen. Očigledno je svašta držao u sebi. Posle samo mesec dana unesrećio je dve porodice, svoju i hirurgovu" prethodno su rekle komšije.

Alo/Blic/Telegraf

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