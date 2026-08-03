Voditelj Nove S u programu je sagovorniku postavio pitanje:

„Kako vam deluje njihova kampanja? Čini se da nismo do sada imali neku drugu političku opciju osim SNS-a na ulicama, u kampanji 'od vrata do vrata', evo ove sedmice su bili studenti i u akciji pozivanja građana telefonom...“

Takav pristup izazvao je reakcije na društvenim mrežama, gde korisnici podsećaju na ranije izveštavanje istih medija o identičnim aktivnostima SNS-a. Tada su se mogle čuti i pročitati ocene poput „lov na birače“, kao i naslovi poput „Građani izbacili SNS aktiviste iz zgrade“ ili „Beograđanin oteo papir aktivistima SNS koji su mu došli na vrata“.

Može li licemernije? Isti politički metod različito se ocenjuje, u zavisnosti od toga ko ga primenjuje – dok je ranije bio predstavljan kao pritisak na građane, danas se opisuje kao uobičajen i poželjan vid političke kampanje.