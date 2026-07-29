U ruskom gradu Kazanju dogodio se bizaran i veoma opasan incident koji je mogao da se završi tragedijom.

Prema navodima lokalnih medija, vojnik koji se nedavno vratio sa ratišta našao se u društvu dece iz komšiluka. Ona su ga, navodno, zamolila da im pokaže kako izgleda rukovanje ručnom bombom.

Umesto da odbije njihov zahtev, vojnik je izvadio pravu bombu, izvukao osigurač i bacio je ispred okupljene dece.

Eksplozija odjeknula naseljem

Nekoliko trenutaka kasnije usledila je snažna eksplozija koja je odjeknula naseljem.

Iako je scena izgledala zastrašujuće, prema prvim informacijama niko od prisutnih nije povređen. Međutim, u eksploziji je oštećeno nekoliko parkiranih automobila.

Okolnosti incidenta biće predmet dalje istrage nadležnih organa.