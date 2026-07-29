U ruskom gradu Kazanju dogodio se bizaran i veoma opasan incident koji je mogao da se završi tragedijom.

Prema navodima lokalnih medija, vojnik koji se nedavno vratio sa ratišta našao se u društvu dece iz komšiluka. Ona su ga, navodno, zamolila da im pokaže kako izgleda rukovanje ručnom bombom.

Umesto da odbije njihov zahtev, vojnik je izvadio pravu bombu, izvukao osigurač i bacio je ispred okupljene dece.

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Eksplozija odjeknula naseljem

Nekoliko trenutaka kasnije usledila je snažna eksplozija koja je odjeknula naseljem.

Iako je scena izgledala zastrašujuće, prema prvim informacijama niko od prisutnih nije povređen. Međutim, u eksploziji je oštećeno nekoliko parkiranih automobila.

Okolnosti incidenta biće predmet dalje istrage nadležnih organa.