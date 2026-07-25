

Državljanin Srbije F. L. (21) osumnjičen je da je 4. jula bacio ručnu bombu na vilu državljanina Srbije Zorana Matijevića (55) u Herceg Novom, saopšteno je danas iz Uprave crnogorske policije (UP) u Herceg Novom.

Bombaški napad policiji je 4. jula prijavio Zoran Matijević, sin Petra Matijevića, biznismena i vlasnika Industrije mesa "Matijević", prenose podgorički mediji.

- Policijsko-tužilačkim aktivnostima rasvetljen je slučaj aktiviranja eksplozivne naprave u Herceg Novom na štetu jednog privrednika iz Republike Srbije. Iidentifikovani osumnjičeni je državljanin Republike Srbije. Kao i zvršilac krivičnog dela identifikovan je državljanin Republike Srbije F. L. (21) - ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su policajci identifikovali osumnjičenog kroz kriminalističku obradu, proces međunarodne operativne policijske saradnje i međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, efikasnim operativno-obaveštajnim i procesnim radnjama izvršenim u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom.

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