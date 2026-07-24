Uravnotežena ishrana podrazumeva što više voća, povrća, integralnih žitarica, mahunarki i kvalitetnih izvora proteina. Ipak, pojedini stručnjaci smatraju da postoje namirnice koje bi trebalo ograničiti ili izbegavati zbog njihovog sastava ili načina proizvodnje.

Nutricionistkinja Borjana Depalo izdvojila je tri proizvoda koja, kako kaže, ne konzumira i objasnila zbog čega.

1. Iznutrice, posebno džigerica

Depalo navodi da izbegava iznutrice, a naročito džigericu.

"Prvo što mi pada na pamet su definitivno iznutrice, pogotovo džigerica. Pošto je ona laboratorija organizma, pored svih antibiotika koje životinje konzumiraju i svih koncentrata, smatram da je ona najtoksičnija od celokupnog organizma", rekla je nutricionistkinja.

Međutim, važno je napomenuti da stručne zdravstvene organizacije ne smatraju džigericu "toksičnom". Naprotiv, ona je bogata gvožđem, vitaminom A i vitaminima B grupe, ali se preporučuje umerena konzumacija zbog visokog sadržaja vitamina A i holesterola, kao i nabavka mesa iz proverenih izvora.

2. Margarin

Na listi namirnica koje izbegava nalazi se i margarin.

Prema njenim rečima, razlog su trans masti koje se mogu nalaziti u pojedinim vrstama margarina.

Danas, međutim, situacija je drugačija nego ranije. Većina industrijski proizvedenih margarina na evropskom tržištu sadrži veoma male količine industrijskih trans masti ili ih uopšte ne sadrži, zahvaljujući strožim propisima. Ipak, preporučuje se da potrošači čitaju deklaracije i biraju proizvode bez delimično hidrogenizovanih ulja.

3. Bavarska kifla

Nutricionistkinja kaže da ne jede ni bavarsku kiflu.

Ona navodi da se u pojedinim pekarama koristi takozvana "bavarska kiselina", zbog čega izbegava ovu vrstu peciva.

Važno je istaći da se izraz "bavarska kiselina" u pekarstvu odnosi na sredstvo koje se koristi za postizanje karakterističnog izgleda i ukusa određenih peciva. Tvrdnje da se ista supstanca koristi za odmašćivanje ruku i da zbog toga predstavlja zdravstveni rizik za potrošače nisu potvrđene relevantnim naučnim dokazima. Svi aditivi koji se koriste u prehrambenoj industriji moraju biti odobreni za upotrebu u hrani i koristiti se u propisanim količinama.

Važna je ravnoteža u ishrani

Na kraju, Depalo naglašava da nije dobro biti preterano opterećen ishranom.

"Čovek ne treba da bude patološki opterećen ishranom. U redu je nekad napraviti izuzetak, pogotovo kada osetimo glad ili žeđ", poručila je.

Stručnjaci se uglavnom slažu da je za dugoročno zdravlje najvažnije da ishrana bude raznovrsna i uravnotežena, uz ograničen unos visoko prerađene hrane, zasićenih masti, soli i dodatih šećera.