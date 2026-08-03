Stravičan zločin potresao je sarajevsku opštinu Stari Grad. Mirza K. uhapšen je zbog sumnje da je ispred porodične kuće nožem usmrtio svog zeta Harisa B. (28), a prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je u trenutku napada bio pod dejstvom alkohola

Mirna noć u sarajevskoj ulici Ablagijin sokak pretvorila se u tragediju kada je ispred porodične kuće stradao mladić Haris B. (28). Zbog sumnje da je počinio ubistvo uhapšen je njegov punac Mirza K. (47).

Prema prvim informacijama iz istrage, zločin se dogodio 2. avgusta 2026. godine oko 22.50 časova na području opštine Stari Grad u Sarajevu. Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo primio je prijavu da je jedna osoba povređena nožem.

Policijske patrole odmah su izašle na lice mesta, gde su zatekle povređenog Harisa B. Lekari Zavoda hitne medicinske pomoći Kantona Sarajevo mogli su samo da konstatuju smrt.

Kako se nezvanično saznaje, Mirza K. je, navodno, nakon poziva svoje ćerke, a supruge stradalog Harisa, došao ispred njihove kuće. Sumnja se da je tada izvadio nož i zadao zetu smrtonosni ubod.

Prema navodima pojedinih medija, osumnjičeni je u trenutku napada bio u alkoholisanom stanju, a motiv sukoba biće predmet dalje istrage.

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo odmah su uhapsili M.K. (1979) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo na štetu H.B. (1998) iz Sarajeva.

Nakon hapšenja, osumnjičeni je predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta je prethodilo krvavom sukobu i zbog čega je porodična svađa eskalirala do tragičnog ishoda.

Ubistvo Harisa B. ostavilo je u šoku porodicu i komšije u Starom Gradu. Dok se čekaju rezultati istrage, ostaje da se utvrde sve okolnosti koje su dovele do tragedije u kojoj je jedan mladi život ugašen pred porodičnim pragom.

Crna hronika