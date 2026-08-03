Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH. On je prvo posetio Janjske otoke, a zatim je otišao u selo Vodice. Kasnije će obići Srbe na Kupreškoj visoravni i Bugojnu.

Vučić je potom ugostio meštane u porodičnoj kući u Čipuljiću

Predsednik u dvorištu kuće razgovarao je sa komšijama i okupljenim narodom.

Predsednik je poručio da nema ništa lepše nego boriti se za svoj narod i svoju zemlju.

- Bilo je i grešaka, ali i to je sastavni deo života. Na kraju, ovo ne možete da izmislite, i sarajevski novinari su bili iznenađeni onim što su videli - dodao je predsednik Vučić.

O tzv. "Sarajevo safariju"

- Znači da je to laž, pitajte njihove obaveštajce - rekao je Vučić