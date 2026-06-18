Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je u svojoj završnoj reči sudu predložio da Kecmanoviće osudi na maksimalne kazne zatvora, odnosno za Vladimira Kecmanovića je predložio jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od tri godine

Suđenje roditeljima Koste K., koji je počinio stravičan masakr u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, došlo je do samog kraja! Danas će sudija objaviti presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović u ponovljenom postupku za zločin koji je pre tri godine šokirao region!

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je u svojoj završnoj reči sudu predložio da Kecmanoviće osudi na maksimalne kazne zatvora, odnosno za Vladimira Kecmanovića je predložio jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od tri godine. Stefanović je najpre ukazao da maloletnik koji je počinio zločin nije krivično odgovoran jer nije imao navršenih 14 godina, ali je istakao da je upravo zbog toga zakon propisao posebnu odgovornost roditelja, koji imaju i zakonsku i moralnu odgovornost da vaspitavaju i usmeravaju svoje dete. On smatra da za okrivljene nema bilo kakvog opravdanja i olakšavajućih okolnosti i da je zbog njihovih propusta došlo do tako teških posledica po sve oštećene, ali i šire društvo i Republiku Srbiju, zbog čega je rekao da bi jedina ispravna, pravedna i zakonita odluka suda bila da ih osudi na maksimalne kazne. Ukazao je da Kecmanovići tokom postupka nisu izrazili kajanje i da su kategorički negirali krivicu i bilo kakvu odgovornost za delo koje je počinio njihov sin.

Postupajuća tužiteljka Sanja Đurić je detaljno obrazložila sve izvedene dokaze kojima se, kako je naglasila, utvrđuje krivica Kecmanovića, i dodala da pravdu dugujemo svim žrtvama, navodeći njihova imena. S druge strane, odbrana Kecmanovića, advokati Borivoje i Irina Borović su tražili oslobađajuće kazne navodeći da nisu dokazani navodi optužnog akta, odnosno da nema dokaza da su okrivljeni izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret.