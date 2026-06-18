Skandal na svadbi kod Kraljeva: Kum uzeo mikrofon pa umesto zdravice tražio da mu se vrati 2.000 evra duga!

Svadbeno veselje koje je trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu mladog para iz okoline Kraljevapretvorilo se u pravi porodični haos nakon što je kum tokom zdravice izneo detalj koji niko od gostiju nije očekivao.

Prema rečima zvanica, atmosfera je do tog trenutka bila sjajna. Sala prepuna, muzika nije prestajala da svira, a mladenci su sa osmehom pozdravljali goste koji su pristizali sa svih strana.

Umesto zdravice - neprijatnost

Međutim, sve se promenilo kada je kum uzeo mikrofon kako bi održao zdravicu.

- U početku je pričao kako su se upoznali, kako su zajedno odrastali, svi smo se smejali. A onda je odjednom rekao: "Želim ti srećan brak i nadam se da ćeš sada, kao porodičan čovek, konačno naći vremena da mi vratiš onih 2.000 evra" - priča jedan od gostiju.

Kako tvrde prisutni, u sali je na nekoliko sekundi zavladala potpuna tišina.

- Mislili smo da je šala. Niko nije reagovao. Onda smo videli da se mladoženja uopšte ne smeje - kaže jedna gošća.

Prema njenim rečima, kum je nastavio da govori o novcu koji je navodno pozajmio prijatelju pre nekoliko godina kako bi mu pomogao da kupi stan.

- Rekao je da ga je godinama čekao i da mu je dosta obećanja. Tad je nastao muk za stolovima - navodi sagovornica.

Situacija je dodatno eskalirala kada je jedan član porodice mladoženje pokušao da kumu oduzme mikrofon.

- Počelo je međusobno dobacivanje. Kum je tvrdio da govori istinu, a sa druge strane su mu vikali da nije vreme ni mesto za takve stvari. Muzika je stala usred pesme - kaže jedan od svatova.

Mlada počela da plače

Gosti tvrde da je mlada u jednom trenutku briznula u plač.

- Bila je vidno potresena. Ustala je od stola i izašla iz sale zajedno sa kumom mlade i nekoliko drugarica. Mnogi su krenuli za njom da vide šta se dešava - priča jedna rođaka.

Dok su jedni pokušavali da uteše mladu, u sali je rasprava postajala sve glasnija. Nekoliko starijih članova porodice stalo je između zavađenih strana kako ne bi došlo do fizičkog sukoba.

- Verujte mi, malo je falilo da neko nekoga udari. Nikada nisam video takvu situaciju na svadbi - tvrdi jedan od gostiju.

Posle skoro 40 minuta tenzije, mladenci su se vratili u salu. Mladoženja je, prema rečima prisutnih, prišao kumu i nakon kraćeg razgovora njih dvojica su se rukovala pred gostima.

Muzika je potom nastavljena, a slavlje je trajalo do kasno u noć, ali mnogi kažu da je skandal ostao glavna tema među zvanicama.

- Hrana je bila odlična, muzika vrhunska, ali niko danas ne priča ni o jednom ni o drugom. Svi pričaju samo o kumu i onih 2.000 evra - kroz smeh kaže jedan od gostiju.

Da li je sporni dug zaista postojao ili je sve bila neslana šala koja je pošla po zlu, ostalo je nejasno. Jedno je sigurno - ova svadba će se još dugo prepričavati.

ALo.rs/Kurir.rs