Meteorolog Ivan Ristić navodi da bi između 5. i 8. avgusta živa u termometru mogla lokalno da dostigne čak 42 stepena, dok će tropske noći dodatno otežavati odmor.

Beograd najtopliji već u ranim jutarnjim satima

Prema podacima RHMZ-a, u 7 časova najviša temperatura izmerena je u Beogradu, gde je bilo 28 stepeni, dok je najhladnije bilo u Sjenici sa svega 10 stepeni.

U Zrenjaninu je izmereno 25 stepeni, a u Banatskom Karlovcu 24 stepena.

Crveni meteo-alarm na snazi je za Beograd, Srem, Bačku, Banat, Pomoravlje, Šumadiju, Zapadnu, Jugozapadnu, Istočnu i Jugoistočnu Srbiju, dok je za područje AP Kosovo i Metohija aktiviran narandžasti meteo-alarm.

RHMZ upozorava da će danas i sutra biti najizraženiji deo toplotnog talasa, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. U Vojvodini i Beogradu očekuju se i tropske noći.

Od petka će uslediti kratkotrajno popuštanje vrućine, pa će maksimalna temperatura u većini mesta biti između 32 i 36 stepeni. Međutim, početkom naredne sedmice ponovo se očekuje postepeni porast temperature.

Zdravstveni rizici i povećana opasnost od požara

Iz RHMZ-a upozoravaju da dugotrajan period ekstremnih temperatura dovodi do nagomilavanja toplotnog stresa i značajno povećava rizik po zdravlje stanovništva.

Najugroženiji su deca, stariji, hronični bolesnici, trudnice i svi koji rade ili duže borave na otvorenom. Preporuka je da se izbegava direktno izlaganje suncu između 10 i 17 časova, uz redovan unos tečnosti.

Visoke temperature i dugotrajna suša povećavaju i opasnost od izbijanja požara na otvorenom, naročito u šumama, na poljoprivrednim površinama i zapuštenom zemljištu. U takvim uslovima vatra se može veoma brzo širiti čak i pri slabom vetru, zbog čega RHMZ poziva na dodatni oprez.

Vozačima se savetuje povećana koncentracija u saobraćaju zbog otežanih uslova tokom ekstremnih vrućina.

Ivan Ristić: Najteži dani tek dolaze

Meteorolog Ivan Ristić za Alo! navodi da je u Srbiji počeo treći toplotni talas ove godine, dok je Evropa već u četvrtom, uz izražen manjak padavina i veliki broj požara širom kontinenta.

Prema njegovim rečima, od početka avgusta do 4. ili 5. avgusta temperature će se uglavnom kretati između 35 i 40 stepeni, a povremeni umereni jugoistočni vetar donekle će ublažavati osećaj vrućine.

Međutim, kako ističe, oko 5. avgusta vetar će gotovo potpuno oslabiti, što će dovesti do dodatnog porasta temperature.

Toplotna kupola donosi temperature do 42 stepena

Ristić očekuje da će od 5. do 8. avgusta većina gradova imati maksimalne temperature između 37 i 42 stepena.

Najtopliji će biti Vojvodina i područja uz auto-put E-75, gde će se nalaziti centar toplotne kupole vrelog afričkog vazduha, zarobljen između Dinarskih planina, Alpa i Karpata.

U Beogradu bi maksimalna temperatura mogla da dostigne oko 41 stepen, dok bi minimalna tokom pojedinih noći mogla da bude blizu 30 stepeni, što će znatno otežati spavanje.

Meteorolog upozorava i na veoma visok UV indeks, zbog čega subjektivni osećaj temperature na direktnom suncu može biti i pet do deset stepeni viši od zvanično izmerene temperature u hladu.

Kada stiže osveženje

Prema Ristiću, između 9. i 10. avgusta očekuje se slabljenje toplotne kupole i prodor nešto svežijeg vazduha.

To će doneti osveženje, ali ne i pravo zahlađenje, pa će se dnevne temperature uglavnom kretati između 30 i 35 stepeni. Padavine će biti retke i slabe, jer meteorološki modeli i dalje ne pokazuju značajnije ciklone nad Evropom.

Tokom druge dekade avgusta vreme bi trebalo da postane prijatnije, dok se izraženije osveženje i povratak uobičajenih letnjih temperatura od 26 do 31 stepen očekuju tek u trećoj dekadi meseca.

Ivan Ristić na kraju upozorava da će predstojeći period ostati veoma sušan, zbog čega poziva na racionalnu potrošnju vode i maksimalan oprez zbog povećanog rizika od požara.