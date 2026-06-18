U Višem sudu u Beogradu juče je Željko Delibašić penzionisani policajac osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 i po godina zatvora zbog ubistva supruge Ankice Delibašić, koje se dogodilo 2. juna 2024. godine u Rakovici.

Ankica je rodom iz Foče i tada je radila kao krojačica u "Grandu".

Za krivično delo ubistvo izrečena mu je kazna od 10 godina zatvora, dok je za nedozvoljeno držanje puške osuđen na 10 meseci zatvora. Sud mu je izrekao i novčanu kaznu od 50.000 dinara.

Reč je o prvostepenoj presudi na koju i odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe Apelacioni sud u Beogradu.

Sud je Delibašiću ukinuo pritvor u kojem se nalazio od hapšenja.

Iako je bio optužen za teško ubistvo izvršeno na svirep način, sud je delo prekvalifikovao u ubistvo, uz obrazloženje da je zločin počinjen u afektu besa i da je njegova uračunljivost u trenutku izvršenja bila bitno smanjena.

Prema prvostepenoj presudi, Delibašić je suprugu najpre pretukao bejzbol palicom, a potom joj nožem naneo više ubodnih rana.

Tokom suđenja, Željko Delibašić je naveo da godinama nije bio u dobrim odnosima sa suprugom i da su bili pred razvodom. Ispričao je da je kobnog jutra, nakon što je primetio da su svetla u stanu ostala upaljena tokom cele noći, u naletu besa uzeo bejzbol palicu i ušao u sobu svoje supruge.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, nakon verbalnog sukoba počeo je da je udara palicom, dok je ona pokušavala da se odbrani. Zatim je uzeo kuhinjski nož i naneo joj više ubodnih rana. Veštaci su utvrdili da je Ankica Delibašić zadobila ukupno 14 povreda nanetih palicom i 16 ubodnih rana, a smrtonosna je bila povreda vrata.

Predsednik sudskog veća, Goran Ramić, naveo je da nije bilo sporno da je Delibašić usmrtio suprugu, imajući u vidu da je zločin priznao, a da su njegovi navodi potvrđeni i drugim dokazima.

-Sporno je bilo da li je krivično delo izvršeno na svirep način. Tokom postupka, na osnovu sprovedenih veštačenja i analize događaja koji se odvijao u dve faze, svirepost nije dokazana. Nije utvrđeno koliko je tačno trajao napad bejzbol palicom, niti koliko napad nožem. Veštak je naveo da je svaka od tih faza trajala najmanje pet minuta- rekao je sudija Goran Ramić.

On je pojasnio da povrede zadobijene u prvoj fazi napada, kada je žrtva udarana palicom, nisu bile takve da bi dovele do smrtnog ishoda.

-Nakon toga je izgubila svest, pa svih povreda koje su joj potom nanete nožem nije bila svesna niti je trpela bol. U prvoj fazi napada trpela je bolove visokog intenziteta, ali nije moguće utvrditi koliko je to stanje trajalo- naveo je sudija Ramić.

Sud je zaključio da je delo izvršeno u stanju bitno smanjene uračunljivosti i afektu besa visokog intenziteta, zbog čega optužba za teško ubistvo na svirep način nije prihvaćena. Umesto toga, Delibašić je osuđen za krivično delo ubistva, za koje je zaprećena kazna od pet do 15 godina zatvora.

Alo/ K1